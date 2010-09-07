У Харкові горів торгівельно-офісний центр

У Дзержинському районі Харкова в приміщенні на другому поверсі чотирьохповерхової будівлі, в якій розташовані магазини, кафе та офіси, виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежу локалізували 17 відділень Державної пожежної охорони.

За даними Центру громадських зв’язків Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа у будівлі, де розташовані декілька магазинів, нічний клуб та редакція комунальної служби новин "Харьковские известия", почалася близько 20.30.

За попередніми даними, загорілася перегородка між першим і другим поверхами будівлі (на першому поверсі знаходиться нічний клуб, на другому – редакція служби новин). Пізніше вогонь перекинувся на третій і четвертий поверхи, де знаходяться офіси приватних фірм.

Близько 22.00 будівлю знеструмили, після чого працівникам офісів дозволили винести вцілілу техніку. Потім пожежники почали заливати приміщення піною.

За даними управління МНС, пожежа була локалізована близько 6.30. Вогонь поширився на території 500 квадратних метрів. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.