Погода на завтра

8 вересня на території Україні за прогнозами синоптиків утримається мінлива хмарність.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в карпатському регіоні, у східній, місцями південній частині України пройде короткочасний дощ, подекуди грози; на решті території без опадів.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, на сході, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, на узбережжі Криму до 18°; вдень 15-20°, у південній частині 20-25°, на сході та в карпатському регіоні 12-17°; на високогір`ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та столичній області опадів не очікується, вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 15-20°. По м. Києву температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

7 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 20-25°, в Дніпрі біля Києва 18°.