Польща удвічі підвищила прогноз зростання ВВП – до 3,3%

Міністерство економіки Польщі підвищило прогноз зростання ВВП країни цього року з прогнозованих раніше 1,6% до 3,3%.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, підставою для перегляду річного прогнозу стало більш високе зростання ВВП у першому і другому кварталах цього року.

Крім того, Мінекономіки підвищило прогноз зростання промислового виробництва з 8% до 11%.

Водночас аналітики міністерства знизили прогноз зростання в будівельній галузі з 3% до 1%.

Споживання в Польщі в поточному році, за оцінками міністерства, збільшиться на 2,8%, а приватне споживання – на 2,7%.

Як повідомляв УНІАН, зростання польського ВВП у другому кварталі цього року прискорилося до 3,5% із 3% у першому кварталі.

У першому кварталі кризового 2009 року польська економіка зросла на 0,8%, у другому – на 1,1%.

Довідка УНІАН. Польща минулого року стала єдиною країною Євросоюзу, що продемонструвала зростання ВВП. Завдяки 1,7% зростання економіки поляки вперше увійшли до шістки найбільших економік ЄС.

У 2008 році зростання польського ВВП сповільнилося до 5% із 6,5% у 2007 році.