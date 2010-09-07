Кабмін подасть остаточний варіант Податкового кодексу за 10 днів

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО прогнозує, що через 10 днів Кабмін представить остаточний варіант нового проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

За словами С.ТІГІПКА, сьогодні триває робота над вдосконаленням проекту, який був опублікований в засобах масової інформації кілька місяців тому.

Він повідомив, що створена для цього в уряді робоча група внесла більш як 250 поправок, які переважно стосуються адміністрування податків.

Говорячи про деякі положення Податкового кодексу, оприлюднені на презентації документу кілька днів тому, С.ТІГІПКО зауважив, що це лише принципові «політичні моменти», які були узгоджені на рівні прем’єр-міністра. «Це політичні питання, за які мають голосувати депутати», - сказав він.

Віце-прем’єр висловив упевненість, що робота над Податковим кодексом буде успішно завершена, і парламент ухвалить його.

«Якщо це відбудеться, то Україна зі 181 місця (в рейтингу легкості сплати податків Paying Taxes-2010 із 183 можливих – УНІАН) точно підніметься вище і наблизиться до лідерів», - сказав С.ТІГІПКО.

Він підкреслив, що після ухвалення Податкового кодексу робоча група не завершить свою роботу і надалі працюватиме над вдосконаленням національної податкової системи.