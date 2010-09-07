Арештовано начальника управління КМДА

У Генеральній прокуратурі України підтверджують інформацію про взяття під варту за рішенням суду начальника Головного управління охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Руслана КУХАРЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, посадовця взято під варту за рішенням суду в рамках кримінальної справи щодо виявлених порушень в його службовій діяльності.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що Печерський районний суд Києва 2 вересня ухвалив рішення про узяття під варту Р.КУХАРЕНКА.

Чиновника затримано в рамках кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України (службова халатність).