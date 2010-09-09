Львівський УБОЗ викрив міжнародний канал постачання кокаїну

У результаті спецоперації, проведеної працівниками Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України у Львівській області, був викритий міжнародний канал контрабанди важкого наркотику – кокаїну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як зазначається в повідомленні, з Польщі до України кокаїн постачали троє поляків, які шукали нові ринки збуту та нових клієнтів. За цей наркотик на «чорному ринку» за грам кокаїну просять приблизно 300 доларів. Тому вуличні наркомани не підходили в якості покупців. Більше того, за оперативними даними, польські наркоділки в основному займались оптом і могли збувати наркотик кілограмами. Щоб не допустити масового розповсюдження важкого наркотику керівництво Львівського УБОЗу вирішило впровадити працівника спецпідрозділу до злочинної групи під виглядом покупця. Діючи професійно, оперативнику вдалося домовитись із зловмисниками про придбання спочатку пробних 0,5 грама, а потім і 1 кілограма кокаїну на суму 43 тисячі 500 доларів. Але закупити наркотик було замало. Треба було встановити ще і канал його переправлення через державний кордон з Польщі до України. З цією метою до операції були залучені працівники служби боротьби з контрабандою Львівської митниці, Мостиського прикордонного загону та польські правоохоронці.

При збуті частини партії наркотиків (майже 400 грамів) на суму 87 тисяч гривень правоохоронці затримали двох громадян Республіки Польща. Вони вказану речовину незаконно перемістили з Польщі в Україну через пішохідний перехід одного з митних постів.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів ) Кримінального кодексу України. Третій учасник ОЗГ вже встановлений, проводяться заходи з його затримання.