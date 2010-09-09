Тернопільському губернатору цікаво, «з яких мотивів» його обікрали

На Тернопільщині затримали злодіїв, які минулого тижня проникли в заміський будинок голови Тернопільської обласної державної адміністрації Михайла ЦИМБАЛЮКА.

Про це губернатор повідомив Gazeta.ua. «Для мене не так важливо, що вони вкрали, як те, хто і з яких мотивів це зробив. Адже відколи я працюю, в мене постійно хата була відкрита, і ніколи чогось подібного не було», – сказав М.ЦИМБАЛЮК.

Губернатор припустив, що крадіжку могли вчинити на замовлення політичних опонентів. Інша версія – помста злочинців, адже раніше він очолював обласні управління міліції.

«На Львівщині і на Полтавщині ми садили в тюрму відомі злочинні групи. Можливо, хтось з них вже вийшов на волю», – не виключає М.ЦИМБАЛЮК.

В обласній міліції підтверджують факт затримання злодіїв, однак детальніших коментарів не дають. Раніше правоохоронці говорили, що зловмисники тільки намагались проникнути в будинок М.ЦИМБАЛЮКА у селі Смиківці Тернопільського району, однак нічого звідти не вкрали, бо хтось їх злякав.

За словами ж голови ТОДА, злодії вкрали недорогі речі його дружини, «які були цінні їй з моральної точки зору».