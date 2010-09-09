Правління банку «Форум» шукає стрілочників?

Екс-керівники регіональних підрозділів банку «Форум» заявляють, що правління цієї кредитно-фінансової установи своїми діями завдає шкоди їхній діловій репутації.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили колишній керівник філіалу АКБ "Форум" у м. Дніпропетровську Сергій КАЛУГІН, колишній керівник АКБ "Форум" у м. Хмельницький Віктор САВЧУК і колишній заступник керівника АКБ "Форум" у м. Дніпропетровську Сергій СЛИНЬКО.

«Правління банку «Форум» свідомо шкодить моїй діловій репутації, подаючи потенційним роботодавцям сфабриковану, не відповідну дійсності інформацію про мої ділові якості і професійний рівень. Тим самим перешкоджає моєму працевлаштуванню», - сказав С.КАЛУГІН, при цьому додав, що зараз готуються позовні заяви до суду з цього приводу.

За словами В.САВЧУКА і С.СЛИНЬКА, такі дії з боку правління банку здійснюються також і стосовно нього.

Крім того, С.КАЛУГІН додав, що після звільнення "за угодою сторін" керівництво банку намагається ініціювати порушення проти нього кримінальної справи.

Свої звільнення екс-керівники підрозділів називають «кадровими чистками» з метою «знайти цапів відбувайлів і стрілочників» у зв`язку з прорахунками керівництва в кредитній політиці банку «Форум».

У прес-службі банку «Форум» прокоментували цю інформацію, з посиланням на голову правління банку «Форум» Ярослава КОЛЕСНИКА, таким чином: «Усі вказані працівники залишали наш банк у суворій відповідності з вимогами українського законодавства».

При цьому, за інформацією прес-служби, С.КАЛУГІН звільнений з посади керівника Дніпропетровським філіалом банку за його власним бажанням, В.САВЧУК – за угодою сторін, С.СЛИНЬКО - у зв`язку зі скороченням штату.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (м. Київ) створений у 1994 році, на сьогодні входить у групу найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2010 року склали 17,105 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 15,311 млрд. грн., зобов`язання - 16,721 млрд. грн., статутний капітал - 2,260 млрд. грн., власний капітал - 383,518 млн. грн.

Банк «Форум» за підсумками першого півріччя 2010 р. мав збитки в 1,478 млрд. грн. Німецький Commerzbank володіє 89,3% акцій банку «Форум».