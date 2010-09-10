Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,92 грн./дол., продають – по 7,96 грн./дол. Курс купівлі/продажу долара в банках не змінився порівняно з 9 вересня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,96 грн./дол., з продажу – в межах 7,94-8,00 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках трохи знизився відучора, і сьогодні становить 9,99/10,15 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,93-10,11 грн./євро, з продажу – в межах 10,08-10,23 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 9 вересня, також трохи знизився, і сьогодні становить 0,2510/0,2579 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2470-0,2550 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2560-0,2630 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,92 грн./дол., продажу – 7,96 грн./дол. Курс трохи знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,96 грн./дол., з продажу – в межах 7,94-8,00 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва відучора не змінився, і сьогодні становить 10,02/10,15 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,11 грн./євро, з продажу – в межах 10,08-10,23 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,2%, порівняно з 9 вересня, і сьогодні становить 0,2512/0,2582 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2440-0,2540 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2560-0,2630 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,92/7,97 грн., євро – 9,95/10,23 грн., рубль – 0,2350/0,2590 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,92/7,97 грн., євро – 9,90/10,35 грн., рубль – 0,2500/0,2610 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,91/7,95 грн., євро – 9,93/10,23 грн., рубль – 0,2520/0,2600 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 10 вересня, становить: гривні до долара США – 7,9082, до євро – 10,055276, до російського рубля – 0,25609.