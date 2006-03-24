У справі про ”транзитний сервер” є відомі прізвища

Прем`єр Юрій Єхануров підтвердив, що у справі про "транзитний сервер" на президентських виборах 2004 року фігурують відомі прізвища.

Найближчими днями буде повідомлено про всіх відповідальних, і кого буде залучено до кримінальної відповідальності по подіям по серверу", - заявив Єхануров в п’ятницю в ефірі на телеканалі "Тоніс".

Він повідомив, що це питання не обговорюється широко, тому що потрібно, щоб завершились вибори.

"Відповідальні є, вони дають свідчення. Все як треба", - додав він.

На питання, чи це "люди-стрілочники", Єхануров відповів, що "це ті люди, які організовували функціонування транзитного сервера".

На питання, чи фігурують там відомі прізвища він твердо відповів "Так". і висловив упевненість, що ця справа буде доведена до кінця після виборів.

Він також прокоментував заяви керівника виборчого штабу БЮТ Олександра Турчинова про існування нового транзитного сервера, яким нібито керує Роман Безсмертинй та Микола Катеринчук:

"У мене таке враження, що він(Турчинов) в таку гарну калюжу сів із головою", - зазначив Єхануров.

Він пояснив це тим, що як виявилось, в цій будівлі керує член партії Батьківщина.

"Дивно, що Турчинов, протримавшись всю кампанію, вирішив себе знищити як політика", - додав Єхануров.

"Українська правда"