На Херсонщині під час полювання вбили людину

Порушено кримінальну справу

У Білозерському районі Херсонської області під час полювання мисливець мимовільним пострілом із власної зареєстрованої рушниці вбив місцевого жителя. Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України. Винуватця трагедії затримано. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

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