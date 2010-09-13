У херсонській синагозі встановлено найбільший у світі арон-га-кодеш

У херсонській синагозі сьогодні була встановлена найбільша у світі шафа для зберігання юдейського Священного писання сувоїв Тори - арон-га-кодеш.

Як передає кореспондент УНІАН, арон-га-кодеш встановили з нагоди відкриття синагоги після реставрації, його розміри шафи: ширина – 11,5 м, довжина – 4,8 м.

У відкритті реконструйованої культової споруди а також Общинного центру херсонської юдейської релігійної громади “Хабад” взяв участь голова обласної державної адміністрації Микола КОСТЯК, повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

М.КОСТЯК привітав єврейську громаду Херсонщини з цією визначною подією і заявив, що і в подальшому плідна робота юдейських релігійних громад сприятиме розвиткові духовності, зміцнюватиме міжетнічні й міжконфесійні відносини у регіоні.

На запрошення головного рабина Херсона і області Йосефа Іцхака ВОЛЬФА сьогоднішні урочисті заходи також відвідали головний рабин Росії Берл ЛАЗАР і рабини з інших регіонів України.