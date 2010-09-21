В Азарова вже ведуть переговори про імпорт масла і молока

Міністерство аграрної політики України вивчає можливість імпортних поставок сухого молока і вершкового масла, якщо в цьому виникне необхідність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник міністра аграрної політики Сергій МЕЛЬНИК.

«Сьогодні є пропозиції підприємців, були переговори з Європейською бізнес-асоціацією в частині можливості закупівлі сухого молока, масла, щоб уникнути зростання цін на ці продукти», - сказав С.МЕЛЬНИК.

Він уточнив, що закупівлі можливі в Білорусі та Польщі за прийнятними цінами.

«Все залежатиме від попиту на ринку. За попередніми підрахунками, щоб уникнути стрибків цін і провокацій дефіциту, треба буде близько 20 тис. тонн масла вершкового і 17 тис. тонн сухого молока купити, що дозволить забезпечити баланс споживання», - сказав заступник міністра.

При цьому він підкреслив, що ці обсяги будуть «страхувальними», оскільки сьогодні є підстави сподіватися, що вдасться забезпечити внутрішній ринок вітчизняною продукцією.