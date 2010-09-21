Янукович і Алієв обговорили питання двосторонніх відносин

Президенти України і Азербайджану Віктор ЯНУКОВИЧ та Ільхам АЛІЄВ телефоном обговорили шляхи подальшого розвитку двосторонніх відносин у контексті офіційного візиту Президента Азербайджану до Києва, який відбудеться у третій декаді жовтня 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у ході розмови глави держав “ще раз підтвердили зацікавленість країн поглиблювати торговельно-економічне співробітництво, вживати спільних заходів для подолання наслідків світової фінансової кризи, розвивати співпрацю в енергетичній сфері”.