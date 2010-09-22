Екс-суддя Зварич підбадьорився: слідчого можуть звільнити

Генеральна прокуратура може звільнити основного слідчого у справі екс-судді Ігоря ЗВАРИЧА, пише газета «Сегодня».

Як відзначає видання, 30 вересня в Оболонському районному суді Києва відбудеться попереднє слухання справи за звинуваченням екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА в отриманні хабарів в особливо великих розмірах. Про це «Сегодня» повідомила колишній прес-секретар його адвокатів Тетяна ТУРЧИНА. «Справу розглядатиме молодий суддя Владислав ДЕВ’ЯТКО, і є надія, що він проявить принциповість і об`єктивність», - сказала вона.

У Генпрокуратурі вважають, що на етапі досудового слідства вину І.ЗВАРИЧА доведено в повному обсягу. Проте газеті стало відомо, що слідчий в особливо важливих справах Володимир ЖЕРБИЦЬКИЙ, який фактично розкрив його злочини і був головним викривачем, виведений своїм керівництвом за штат. «Простіше кажучи, є реальним кандидатом на звільнення за статтею «скорочення штатів» (тобто, якщо він не погодиться на іншу роботу в ГПУ, то через 2 місяці буде звільнений). Формально ЖЕРБИЦЬКИЙ - у відпустці, його мобільний відключений, але один із колег-слідчих цю інформацію підтвердив», – пише «Сегодня».

Як повідомляє газета, це саме джерело припустило, що справа І.ЗВАРИЧА в процесі слухання якщо не розвалиться, то завершиться символічним покаранням: «Адже ЖЕРБИЦЬКОГО вже кілька місяців як усунули від ведення справи ЗВАРИЧА. А новий керівник слідчої групи виявився не таким напористим. І ЗВАРИЧ відразу підбадьорився і зараз вибудовує сильну лінію захисту. Тому я не виключаю, що скандальному «коляднику», який нікого зі своїх високопоставлених покровителів не здав, зарахують у відбутий термін проведений під слідством у СІЗО час, випустивши на свободу», – цитує джерело газета.

Як повідомлялося, кримінальну справу стосовно І.ЗВАРИЧА було порушено в грудні 2008 року - він підозрювався в одержанні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.ЗВАРИЧ переховувався, але був затриманий в березні 2009 року. У СІЗО суддя голодував на знак протесту і схуднув на 17 кг, а влітку 2010 року нібито намагався з`їсти сторінки з обвинувального висновку, з якими знайомився (заздалегідь попросивши слідчих залишити його наодинці з матеріалами справи).