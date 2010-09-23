Тігіпко: приватні будинки для старих і дитсадки податок не платиимуть

Кабінет міністрів України в запропонованому проекті Податкового кодексу додав до списку сфер діяльності, для яких вводиться нульова ставка податку на прибуток на 10 років, роботу приватних будинків для людей похилого віку, шкіл і дитячих садків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні під час парламентських слухань «Економічні реформи – реальність і очікування українського бізнесу».

«Нульова ставка на прибуток на 10 років для літако- і суднобудування, легкої промисловості, готельного бізнесу, і в останньому варіанті ми додали ще приватні будинки для людей похилого віку, приватні школи і дитячі садки», – сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня в ефірі телеканалу «Інтер» віце-прем`єр-міністр України С.ТІГІПКО заявив, що підготовлений варіант Податкового кодексу передбачає введення на 5 років нульової ставки на прибуток для підприємств авіа- і суднобудування.

Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сказав, що проектом Податкового кодексу пріоритетним галузям економіки буде надано нульову ставку податку на прибуток упродовж 5 років. Серед таких галузей він назвав легку промисловість (на 10 років) і малий бізнес. Крім того, за словами М,азарова, нульову ставку податку на прибуток планується ввести для підприємств готельної сфери і ресторанного бізнесу в містах, де планується проведення Євро-2012.