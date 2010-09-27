Синоптики розповіли, якої погоди чекати в жовтні
11:37, 27 вересня 2010Суспільство
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Плітки про зиму перебільшені
У жовтні середньомісячна температура складатиме 6-12 градусів тепла.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
”Середня місячна температура повітря складе 6-12 градусів, на півдні Криму – до 14 градусів, в Карпатах місцями 4-5 градусів тепла”, - йдеться у метеорологічному бюлетені за жовтень.
Також в Укргідрометцентрі прогнозують у жовтні заморозки, але, як пояснюється, це є звичайним природним явищем, особливо у другій половині місяця.
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