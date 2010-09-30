Україна і Росія через місяць створять СП "ОАК-Антонов"

Україна і Росія 26 жовтня в рамках зустрічі прем`єрів підпишуть документи про створення спільного підприємства - ТОВ "ОАК-Антонов". Про це було заявлено на прес-конференції з нагоди відкриття 30 вересня під Києвом міжнародного авіасалону "Авіасвіт-21", повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Представники державного концерну "Антонов" (Київ, Україна) і Об`єднаної авіабудівної корпорації (ОАК, РФ) зазначили, що СП зареєструють у Москві. Його очолить представник РФ. Першим заступником стане представник України.

Заступник міністра промислової політики України, голова агентства з питань оборонно-промислового комплексу Костянтин Кучер підтвердив на прес-конференції, що документи про створення спільного підприємства за принципом "50 на 50" підпишуть 26 жовтня. За його словами, для подальшої інтеграції ОАК і ГК "Антонов" в 2011 р. виберуть аудитора з першої п`ятірки для оцінки активів. К.Кучер прогнозує, що найскладніше буде оцінити інтелектуальну власність українських авіаконструкторів.

Генеральний конструктор "Антонова" Дмитро Ківа зазначив, що спільне підприємство створюється для підвищення ефективності роботи авіапромів двох країн. Воно координуватиме кооперацію у виробництві авіатехніки, займатиметься реалізацією і післяпродажним обслуговуванням літаків.