Мін`юст: суд заборонив вибори і край

Міністерство юстиції наполягає, що рішення міського суду Феодосії, яким забороняються будь-які дії щодо виконання Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, є чинним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

“Станом на 19-ту годину 7 квітня 2007 року рішення міського суду м. Феодосія, яким забороняються будь-які дії щодо виконання Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради є чинним та обов‘язковим до виконання”, - заявила директор Державної виконавчої служби Міністерства юстиції Вікторія ТІСНОГУЗ, слова якої цитує прес-служба Мін’юсту.

Як сказала В.ТІСНОГУЗ, виконавча служба Міністерства юстиції не отримувала жодних інших рішень судів, які б стосувалися указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. У тому числі, як стверджує, директор виконавчої служби, не отримувала рішень про заборону чи зупинення міського суду м. Феодосія, яким 5 квітня 2007 року було зупинене виконання указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Рішення було прийняте до виконання та виконане 6 квітня 2007 року, додала вона.

В.ТІСНОГУЗ наголосила, що у вихідні дні ані суди, ані Державна виконавча служба не працюють. Останній документ, який отримала виконавча служба, - це виконавчий лист міськсуду Феодосії від 6 квітня, яким забороняються будь-які дії щодо виконання указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

На сьогоднішній день, за даними Мін’юсту, виконавчий лист підписали голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ та міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ. Решта суб`єктів, які значаться у виконавчому листі, проінформована поштою. 10 квітня відповідний виконавчий лист буде також представлено для підпису міністру фінансів та голові Державного казначейства, підкреслили у Мін’юсті.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Феодосійський міський суд виніс ухвалу, на забезпечення якої було заборонено Кабінету Міністрів України, Держказначейству, ЦВК та іншим органам виконавчої влади виконувати указ Президента про розпуск Верховної Ради.

Відповідне рішення було прийнято за позовом громадянина Георгія ДАВИДОВА про визнання незаконною бездіяльність п’ятьох парламентських фракцій у питанні ініціювання імпічменту Президента.

Водночас представники БЮТ оскаржили цю ухвалу, і сьогодні, 7 квітня, Феодосійський міський суд відмовив позивачу Г.ДАВИДОВУ у відкритті впровадження у цій справі, оскільки ця справа непідсудна адміністративному суду, та скасував усі заходи забезпечення адміністративного позову.