Наркомафія залишає трупи страчених кожні 24 години

Президент Мексики публічно визнав, що одержує послання від наркомафії, що містять погрози розправи над ним і його сім`єю.

З аналогічною заявою виступив губернатор штату Табаско, який після недавнього замаху на директора служби безпеки штату був вимушений збільшити особисту охорону на 70 осіб.

Посольство США в Мексиці поширило комюніке, настійно рекомендуючи американським громадянам утриматися від поїздок до північних і північно-західних штатів країни і виявляти особливу обережність в районах, "де в останні тижні різко зросли насильство і тяжкі злочини".

"Зіткнувшись з розпочатим кабінетом президента Феліпе Кальдерона широкомасштабним наступом на організовану злочинність, мексиканські наркокартелі перейшли до тактики психологічного терору", - повідомив РІА “Новости” високопоставлений офіцер однієї з мексиканських спецслужб.

"В операціях проти організованої злочинності задіяні понад 20 тисяч солдатів і морських піхотинців, кілька тисяч бійців спеціальних підрозділів поліції і служб безпеки, близько сотні літаків і вертольотів, десятки патрульних і сторожових суден флоту. Ми прагнемо перекрити маршрути доставки наркотиків, зруйнувати виробничу і фінансову структуру наркомафії. Це і є наше стратегічне завдання, яке випливає з реальних оцінок потужності, міжнародних зв`язків і організаційних можливостей мафіозних структур. Якщо називати речі своїми іменами, то йдеться про війну, розпочату державою проти злочинності. І в даному випадку, слово "війна" не містить ні метафор, ні перебільшень. А терор - єдина ефективна зброя будь-яких підривних сил у боротьбі з державою. Далеко за прикладами ходити не треба - візьміть за ілюстрацію, хоч би, Ірак або те, що відбувалося зовсім недавно у вашій Чечні", - сказав співрозмовник агентства.

Він повідомив, що "на півночі Мексики з інтервалом в 24 години виявляють трупи страчених із слідами тортур і записками на грудях, в яких містяться прямі погрози на адресу конкретних представників влади. Така сама картина, збігаючись у найдрібніших деталях, повторюється і на півдні країни, в знаменитому курортному місті Канкуні".

"За час операції проти оргзлочинності, тобто з початку цього року, в результаті замахів і нападів із засідок загинули більше 40 поліцейських, серед яких не менше 12 офіцерів, що займали високі посади", зазначив експерт.

Він висловив упевненість в тому, що "найближчим часом нам слід чекати зростання акцій індивідуального терору поліцейських, суддів, держчиновників, представників громадських організацій".

Мексиканський офіцер визнає, що "психологічний терор мафії є ефективним". Громадськість дедалі голосніше і наполегливіше вимагає від держави забезпечити безпеку, відсутність якої негативно впливає на всі сторони життя звичайного громадянина, створює постійне відчуття невпевненості і страху за життя і майбутнє дітей, за власне життя. Адже перестрілки і зведення рахунків, які влаштовують бойовики наркоугруповань, відбуваються, найчастіше, просто вдень, на вулицях міст, в торговельних центрах. Що казати про простих громадян, якщо навіть поліцейські не завжди здатні перемогти свій страх. Нещодавно 300 службовців поліції північного штату Сіналоа подали прохання про відставку через терор наркомафії. За нашими відомостями, така ситуація спостерігається і в штаті Чіуауа, який межує з США і де традиційно сильним є вплив наркокартелів. Страх - сильна зброя, і недооцінювати його не можна”.

РІА "Новости"