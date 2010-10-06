Двоє 16-річних хлопців за замовленням дівчини вбили чоловіка

У Донецькій області міліція розкрила вбивство 28-річного чоловіка, яке скоїли двоє 16-річних хлопців за замовленням їх 20-річної приятельки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу начальник Головного управління МВС України у Донецькій області Микола КУП‘ЯНСЬКИЙ.

За його словами, організувала вбивство свого 28-річного співмешканця, жителя міста Дзержинська, 20-річна учениця ПТУ через ревнощі. Вона замовила вбивство своїм двом 16-річним знайомим. Нагородою за цей злочин мав стати автомобіль «Ніссан Примера», що належав убитому.

«Двоє 16-річних злочинців убили 28-річного жителя міста Дзержинська і викинули його тіло у кар`єр», - сказав М.КУП‘ЯНСЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що правоохоронців здивувала «та легкість, з якою було вчинено злочин, і легкість, з якою вони потім про це розповідали».

«Що штовхнуло 16-річних на цей злочин? – Бажання похизуватися перед 20-річною дівчиною, або бажання одержати у нагороду автомобіль?... Незрозуміло. Але факт залишається фактом», - зазначив М.КУП‘ЯНСЬКИЙ.

За його словами, дивує жорстокість молодих людей ще й тому, що обидва вони - з нормальних благополучних сімей, де всі працюють, і не мають зв`язків із кримінальним минулим.

Керівник обласної міліції підкреслив, що працівники кримінального розшуку, одержавши заяву родичів про зникнення 28-річного чоловіка, спрацювали швидко і оперативно, і вийшли на замовника і виконавців даного злочину.