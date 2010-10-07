Київгаз підтверджує, що він уже - не комунальна власність

ВАТ "Київгаз" (м. Київ) підтверджує вихід зі складу акціонерів компанії Головного управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

При цьому в повідомленні не сказано, кому належить тепер цей пакет у розмірі 28,455% акцій.

Власником 10% акцій і більше називається ЗАТ «Київенергохолдинг», якому належить 60,000018% акцій.

У повідомленні сказано, що відповідний реєстр власників цінних паперів був переданий емітенту уповноваженим реєстратором 1 жовтня на зборах акціонерів компанії.

Згідно з даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку (АРІФРУ), реєстродержателем акцій «Київгазу» є ТОВ «Міжрегіональний незалежний реєстратор».

Проте в іншому повідомленні «Київгазу», опублікованому в інтернет-виданні ДКЦПФР, обнародуваний новий склад акціонерів компанії.

За даними компанії, на 1 жовтня 2010 року, коли було проведено позачергові збори акціонерів «Київгазу», ЗАТ «Київенергохолдинг» належало 60%+1 акція «Київгазу», ТОВ «Техрилат» (м. Київ) – 5,461% акцій, кіпрським компаніям Fossa Group Limited і Energum KWG Limited – по 9,9426% акцій.

Територіальна громада столиці в особі Київської міської державної адміністрації, якій раніше належало 28,455% акцій, і ТОВ «ФК «Новий регіон», якому, за даними Генпрокуратури, був реалізований цей пакет акцій, серед акціонерів «Київгазу» не значаться.

У своєму повідомленні "Київгаз" також оприлюднив новий склад Наглядової ради товариства. Членами НР переобрані ТОВ «Техрілат», як юридична особа, і член правління «Київенергохолдингу» Володимир КОВАЛЬ. Замість «Київенергохолдингу», як юрособа обраний Ігор МАЛИШЕВ, котрий представлятиме інтереси компанії в Наглядової ради.

Новими членами НР також обрані Fossa Group і Energum KWG замість Сергія НИКІТАША та Анатолія ЧУБА (представник управління комунальної власності КМДА).

Нагадаємо, ДКЦПФР припинила на шість місяців (до лютого 2011 року) внесення змін до реєстрів власників і в систему депозитарного обліку цінних паперів, випущених ВАТ «Київгаз». Припинення обігу акцій з 6 серпня цього року виконується згідно з розпорядженням Генеральної прокуратури України від 5 серпня 2010 року.

Згідно з позовами Генпрокуратури, поданими до Господарського суду Києва і Печерський районний суд Києва наприкінці серпня-початку вересня 2010 року і обнародуваними в Єдиному державному реєстрі судових рішень, Київ продав той, що належить територіальній общині пакет акцій «Київгазу» (28,46%) ТОВ «ФК «Новий регіон».

Станом на початок 2010 року, ЗАТ «Компанія "Київенергохолдинг» належало 60%+1 акція «Київгаза», територіальній громаді столиці в особі Київської міської державної адміністрації – 28,455% акцій.

Довідка УНІАН. ВАТ «Київгаз» обслуговує розподільні газові мережі, розташовані на території столиці. Підприємство надає послуги з транспортування і постачання природного газу, а також по газифікації різних об`єктів.