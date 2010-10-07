Прем'єр Вірменії запрошує українських інвесторів

Уряд Вірменії хотів би бачити українських інвесторів в усіх пріоритетних галузях економіки країни. Про це в ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профіль» розповів прем`єр-міністр республіки Тигран САРГСЯН.

«У нас дуже динамічно розвивається сектор IT. Вірменія має у своєму розпорядженні достатньо серйозні сировинні ресурси для гірничої металургії, і оскільки металургійна промисловість в Україні добре розвинена, ми зацікавлені в співпраці в цій галузі», – зазначив Т.САРГСЯН.

За його словами, керівництво Вірменії також запрошує українських підприємців ознайомитися з проектами будівництва в країні великих металургійних заводів.

Серед інших напрямів потенційної співпраці прем`єр-міністр Вірменії згадав неметалічні копалини, базальт, будівельні матеріали, а також машинобудування. «Ми зараз думаємо над створенням у Вірменії експортоорієнтованих складальних цехів. Вважаю, тут також може бути цікава співпраця з українськими партнерами», – додав Т.САРГСЯН.

Він зазначив, що додати новий поштовх співпраці Вірменії з Україною повинна двостороння міжурядова комісія. За словами Т.САРГСЯНА, вже досягнута домовленість про активізацію її роботи з головою українського уряду Миколою АЗАРОВИМ.