Міліція спростовує інформацію про наїзд на мітингувальника у Львові

ГУ МВС України у Львівській області спростовує інформацію про наїзд на мітингувальника під стінами облдержадміністрації.

Як зазначається у переданому УНІАН повідомленні ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, сьогодні, 7 жовтня, з 10.00 до 10.45 у Львові близько 40 представників однієї з політичних сил проводили пікетування Львівської ОДА. Учасники акції розташовувалися перед головним входом в адміністративний будинок Львівської ОДА на проїжджій частині автостоянки перед припаркованими там автомобілями.

«Близько 10.40 водій автомобіля «Мерседес», який був припаркований позаду учасників акції, намагався виїхати, що призвело до словесної суперечки між водієм і учасниками акції. Правоохоронці, котрі перебували на місці, попросили водія об’їхати страйкуючих із лівого боку, що він і зробив. У результаті інциденту ніхто не постраждав і не отримав тілесних ушкоджень», - ідеться у повідомленні.

Однак, зазначають у МВС, у деяких інтернет-виданнях з’явилася інформація про наїзд на страйкуючих під час цієї акції. “Офіційно повідомляємо, що дана інформація являється недостовірною”, - наголошує ВГЗ ГУ МВС України у Львівській області.

Водночас, як повідомляв УНІАН, у Львівській обласній організації партії «Наша Україна», яка сьогодні спільно з громадськими організаціями проводила пікет на захист української мови під стінами ОДА, заявили, що під час пікету молодий чоловік, наїжджаючи автомобілем на протестувальників, намагався їх розігнати. “Згодом ця особа представилась помічником голови ЛОДА Василя ГОРБАЛЯ”, - йдеться у повідомленні.

“Чоловік намагався «розіпхати» пікет капотом свого автомобіля. Після того, як він наїхав на ногу одному із протестуючих, зав’язалась словесна перепалка, в якій помічник ГОРБАЛЯ нецензурною лайкою почав ображати пікетувальників”, - стверджують у “Нашій Україні.

За даними НУ, ситуація розрядилася після втручання правоохоронців, які зупинили правопорушника і зафіксували даний інцидент.

Депутат Львівської обласної ради від «Нашої України» Олесь СТАРОВОЙТ наголосив, що звертатиметься до начальника ГУ МВС у Львівській області з вимогою провести розслідування цього інциденту.

Львівські “нашоукраїнці” вважають, що перешкоджання у такий спосіб проведенню мирних заходів демонструє ставлення влади до народу і методи її роботи.