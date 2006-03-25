На ВВ покладаються відповідальні завдання

Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ привітав військовослужбовців з Днем Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України, у вітанні йдеться: “На ваші військові частини і підрозділи покладено відповідальні завдання - захист життя, честі та гідності людини, інтересів держави і суспільства від протиправних посягань, охорона та оборона важливих державних об’єктів, участь у боротьбі із злочинністю.

Приємно відзначити, що попри складнощі ви з честю виконуєте поставлені перед вами завдання, демонструючи при цьому відданість справі, своєму службовому обов’язку, відповідальне ставлення до роботи, високий професіоналізм і мужність. Велика вдячність за це усім військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ”.