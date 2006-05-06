УНІАН намагались “замочити”. Ми вижили!

Це сталось в ніч на суботу.

Нас тупо і банально “замочили”.

Агентство розташоване на перших двох поверхах будинку в центрі столиці, на Хрещатику. На технічному поверсі, що над нами, о третій ночі розірвало вентиль, і вода стрімко почала заливати наші приміщення.

Аварійна служба, викликана нами, змогла зупинити воду лише через годину. Цього виявилось досить, аби затопити приміщення, де базуються ключові елементи комп`ютерної інфраструктури агентства.

Тому ми не змогли вчасно розпочати роботу і налагодити оперативний випуск інформації та її розсилку її всім передплатникам. Тому так бідно виглядав і наш сайт, ви не могли побачити на ньому важливої інформації, яка б там мала бути.

Ось так все просто.

Ти вкладаєш кошти, зусилля, нерви в те, щоб побудувати кореспондентську мережу, знайти авторитетні джерела інформації, забезпечити надійні комунікації. Але ти не враховуєш, що треба ще передбачити навіть не одну, навіть не дві-три, а добрий десяток ступенів того, що зветься “захистом від дурня”. Бо над тобою може бути прокладена труба, яка належить певному ЖЕКові.

Він тебе затоплював вже рік тому, сплатив штрафи, компенсував збитки. Але потім знову закрутив воду сумнівним вентилем китайського чи якогось схожого виробництва, і вночі рвонуло. Так один сантехнік може змінити вигляд всього інформаційного простору країни, оскільки, не будемо занадто скромними, наше агентство має вплив на його щоденний вигляд.

Можна сказати й так: попередня міська влада в особі Омельченка заливала нас гарячою водою ( рік тому). Нинішня влада в особі Чернівецького залила холодною.

Так би мовити: все тече, нічого не змінюється.

Їм цікаво було будувати торгівельні “квадрати” і розважальні центри, вони видряпували один в одного зубами землю в центрі міста. ЖЕКами та трубами займатись було нецікаво.

З нової влади запитувати зарано. Але по тому, як вона роздає направо й наліво солодкі обіцянки, і ні слова не може сказати, як конкретно можна хоча б трохи поліпшити ситуацію, виникає велика підозра, що це таке саме лицемірство та демагогія.

Висновок може бути лише один: в цій країні і в цьому місті можна розраховувати лише на себе. З цього ми будемо неминуче виходити.

Просимо вас, тих, хто заходить до нас на сайт, хто передплачує нашу інформацію, вибачити за сьогоднішні незручності.

На цю годину ми змогли налагодити поновлення інформації через Інтернет-сайт агентства. Поки що це залишається для нас єдиним каналом поширення нами інформації. Якщо ви передплачуєте стрічку новин або бізнес-новин, ви поки що не зможете отримувати повідомлення на свою адресу, але ви можете знайомитись зі стрічкою на сайті, зайшовши до рубрики “Останні новини”. Стрічка

оновлюватиметься в режимі “реального часу”, всі повідомлення будуть подаватись у відкритому доступі для користувачів Інтернету.

Вибачте і потерпіть.

Але тепер ми вже зробимо все можливе, аби убезпечити себе надалі від таких форс-мажорів. Вибудуємо, якщо треба, десяток ступенів захисту від “дурня” в особі ЖЕКу і в особі влади та її партнерів, які міняють кольори, але не міняються по суті.

Згори, проконсультувавшись з фахівцями, прокладемо нехай, дороге, нехай супердороге, але надійне покриття, щоб вода, в разі чого, залишилась у них там, на верхніх поверхах.

З Хрещатика, про всяк випадок, забарикадуємось металом, сталлю, чим завгодно, а раптом хтось із можновладців захоче промчати на швидкості своїм “Мерсом” чи “Майбахом” центром міста, покатати своїх коханок, та не впишеться в поворот і залетить до нас.

З вікон теж маємо захиститись. Раптом чиєсь “мажорне” дитятко захоче сісти не на “бімер”, а на вертоліт, політати над містом, та згори здійснить до нас круте “піке” у вікна. На цей випадок варто забронювати, забетонувати і вікна, спорудити бомбосховище, і забезпечити там автономне виживання.

Так лише і діятимемо.

Але тоді, ми обіцяємо, навіть з бомбосховища ви отримуватимете інформацію точну і оперативну

Нас не “замочать”!