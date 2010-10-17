Янукович вітає жителів Бучача

Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ надіслав вітання жителям Бучача в Тернопільській області з нагоди 750-річчя від дня заснування міста.

“Бучач - одна з найяскравіших зірок в історичному сузір`ї вашого краю, де майже кожне місто чи містечко своїм корінням сягає в глибини княжої або козацької доби”, - йдеться у вітанні глави держави, розміщеному на його сайті.

Як зазначив В.ЯНУКОВИЧ, “на весь світ і на всі часи прославив Бучач його уродженець, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури Шмуель Йозеф Агнон. Свої найкращі роботи видатний скульптор Іоанн Пінзель створив саме у Бучачі”.

На переконання Президента, Бучач з його старовинною архітектурою, мальовничою замковою горою і витонченою ратушею, яку фахівці за сміливе архітектурне вирішення визнають однією із найвизначніших будов XVIII століття, має величезний потенціал для розвитку туристичної галузі.

“Упевнений, що найбільші досягнення міста ще попереду. Ваша звитяжна праця, патріотизм сприятимуть перетворенню Бучача на місто ефективного господарювання, високої культури життя і духовного розвитку”, - підкреслив Президент і побажав жителям міста міцного здоров`я, добра, любові, впевненості у майбутньому.