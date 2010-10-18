Запущено газогін з Туркменії до Росії
00:55, 18 жовтня 2010Суспільство
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Потужність - поки що 3 млрд. куб. м за рік
У суботу був зданий в експлуатацію 200-кілометровий газогін для постачання газу до Росії з Туркменії. Потужність газогону – 3 млрд кубометрів за рік. Він доставлятиме газ від групи родовищ у Центральних до газогону Середня Азія-Центр.
Надалі планується збільшення потужності газогону до 5 млрд кубометрів газу в рік.
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