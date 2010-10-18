Запущено газогін з Туркменії до Росії

У суботу був зданий в експлуатацію 200-кілометровий газогін для постачання газу до Росії з Туркменії. Потужність газогону – 3 млрд кубометрів за рік. Він доставлятиме газ від групи родовищ у Центральних до газогону Середня Азія-Центр.

Надалі планується збільшення потужності газогону до 5 млрд кубометрів газу в рік.