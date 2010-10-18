Міністр: в Україні 11,5 тисяч ОСББ

Кіровоградська область займає останнє місце серед інших регіонів за кількістю створених об`єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на розширеній нараді в Кіровоградській обласній адміністрації повідомив Міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ.

«Дуже важко на Кіровоградщині триває реформа. За 9 місяців створено лише 6 ОСББ. Незрозуміла ситуація. Поруч схожі області - Черкаська, де створено 212 об`єднань, Полтавська - 318, а в Кіровоградській - всього 96», повідомив Ю. ХІВРИЧ.

За словами міністра, в Україні існує 11,5 тис. об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, найменше – в Кіровоградській області.

«Міністерство готове допомогти місцевій владі у виконанні програми, потрібно, щоб ви брали участь у створенні власності регіону», звернувся Ю. ХІВРИЧ до присутнього на нараді губернатора Кіровоградщини.

За словами міністра, на сьогодні сума збитків підприємств теплокомуненергетики області складає 33 млн. грн., дебіторська заборгованість - 146 млн. грн. і майже вдвічі перевищує кредиторський борг. Населення заборгувало за комунальні послуги близько 81 млн. грн, інші споживачі - 41 млн. грн. Заборгованість по зарплаті перед працівниками комунальної галузі становить близько 5,5 млн. грн.