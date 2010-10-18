Кобзон знепритомнів під час виступу в Астані

10:20, 18 жовтня 2010
Суспільство
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На форумі духовної культури

Йосипу Кобзону стало зле під час виступу на форумі духовної культури в Астані. Як повідомляє "Эхо Москвы",він навіть знепритомнів. Після отримання першої допомоги Кобзон спробував продовжити свою промову, проте не зміг цього зробити, після чого його і вирішено було доставити в лікарню. Відомий співак був доставлений сьогодні вранці в казахстанський національний науковий медичний Центр.

Зараз стан Йосипа Кобзона стабілізувався.

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