Кобзон знепритомнів під час виступу в Астані

Йосипу Кобзону стало зле під час виступу на форумі духовної культури в Астані. Як повідомляє "Эхо Москвы",він навіть знепритомнів. Після отримання першої допомоги Кобзон спробував продовжити свою промову, проте не зміг цього зробити, після чого його і вирішено було доставити в лікарню. Відомий співак був доставлений сьогодні вранці в казахстанський національний науковий медичний Центр.

Зараз стан Йосипа Кобзона стабілізувався.