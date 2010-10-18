Аудит Київміськбуду планують провести за три тижні

Склад правління Акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» буде сформовано після проведення аудиту компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління – президент ХК «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ 16 жовтня на відкритті під заселення житлових будинків у Дарницькому районі столиці.

«Склад правління формується. Сьогодні замовлено аудит компанії. Члени правління будуть усунуті від виконання своїх обов`язків на час проведення аудиту. Ми сподіваємося, що за три тижні аудит буде проведено. Усунення від обов`язків не позначиться на роботі компанії, компанія працюватиме. Впродовж трьох тижнів після аудиту всі кадрові рішення будуть ухвалені», - сказав він.

При цьому М.ГОЛИЦЯ не уточнив назву аудиторської компанії, посилаючись на те, що договір на надання цих послуг ще не підписано. Договір з компанією на проведення аудиту планується підписати у понеділок, 18 жовтня.

«Це буде серйозна аудиторська компанія, яка має великий досвід і проведе аудит», - додав він.

Президент холдингу також відзначив, що зміна керівництва компанії не вплине на виконання зобов`язань перед інвесторами.

«Я сьогодні не бачу проблем у інвесторів. Холдингова компанія сьогодні – це компанія, яка належить територіальній громаді, міській владі. Закінчився організаційний процес, ситуація повністю керована. Пройдено всі бюрократичні формальності – підписи, печатки. Сьогодні компанія працює, менеджмент і колектив компанії, будівельні організації, генпідрядники сьогодні підтримують повернення холдингової компанії «Київміськбуд» у власність територіальної громади міста. Компанія працює і працюватиме для киян», - сказав М.ГОЛИЦЯ.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив голові Наглядових рад підприємств “Київміськбуд” і “Київенергохолдинг” Єгору РУСИНУ провести фінансово-економічний аудит роботи зазначених компаній.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

80% її акцій належали київській територіальній громаді й перебували в управлінні місцевої влади.

2 вересня 2010 року голова Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку України Дмитро ТЕВЕЛЄВ заявив, що муніципальний пакет акцій АТ «ХК «Київміськбуд» у розмірі 80% було продано на аукціоні на Українській універсальній торговій біржі фінансовій компанії «Новий регіон» за 114 млн. 75 тис. грн.

Перший заступник голови КМДА О.ПОПОВ тоді заявив про намір київської влади відстояти інтереси міста і повернути 80% акцій АТ «ХК «Київміськбуд» у власність міської громади.

5 жовтня столична влада після ініційованих нею зборів акціонерів АТ ХК «Київміськбуд» оголосила, що Київ відновив управління 80% акцій компанії.

Як повідомив О.ПОПОВ, операція з продажу 80% акцій «Київміськбуду» не була завершена, і акції залишаються у власності киян. «Проте місто було позбавлене можливості здійснювати стратегічне управління підприємством, оскільки органи управління холдингу працювали не на користь киян. У липні 2010 року була спроба відібрати акції у міста Києва. Завдяки спільним зусиллям КМДА і правоохоронних органів такі незаконні дії були своєчасно припинено», – сказав О.ПОПОВ.

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку ліквідувала ряд ліцензій покупця акцій “Київміськбуду”.

14 жовтня Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Київради, яким в 2007 році була дозволена приватизація АТ ХК «Київміськбуд».