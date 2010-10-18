На світових ринках суттєво подешевшала пшениця

Істотне добове падіння цін на пшеницю відбулося сьогодні на світових зернових ринках. На найбільшій зерновій біржі Чікаго за бушель (27,3 кілограм) пшениці давали 6,9375 доларів або на 1,5 проц менше, ніж на момент початку торгів сьогодні.

Одночасно впали ціни на кукурудзу.

Тим самим на ринки не справило негативної дії оприлюднене сьогодні рішення уряду України ввести квоти на експорт зернових, зауважує ІТАР-ТАСС.