Нацрада дозволила мовлення ще одному російському каналу

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила чергове рішення про розширення переліку програм іноземних телеканалів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Нацради, таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні.

Зокрема, право на мовлення в Україні отримав ще один російський канал - "КХЛ (KHL TV channel)", який спеціалізується на спортивній тематиці та здійснює цілодобове мовлення російською та англійською мовами.

Таке рішення ухвалено на підставі того, що зміст цього телеканалу відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".