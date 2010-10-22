Росія і Словаччина возитимуть ядерні матеріали через Україну

Росія, Україна і Словаччина підписали в Братиславі міжурядову угоду про перевезення ядерних матеріалів між РФ і Словаччиною через територію України, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на держкорпорацію "Росатом".

Підписи під документом поставили заступник генерального директора "Росатому" Микола Спаський, голова Державного комітету ядерного регулювання України Олена Миколайчук і статс-секретар Міністерства економіки і будівництва Словаччини Мартін Хрен.

Як зазначається в повідомленні держкорпорації, завдяки угоді створюється міжнародно-правова база для здійснення перевезень ядерних матеріалів між РФ і Словаччиною через територію України. Зокрема, закладено правову основу для продовження безперебійних постачань російською компанією ВАТ "ТВЕЛ" ядерного палива для діючих і нових енергоблоків АЕС Словаччини. "Підписаний документ повністю враховує міжнародні договори і національні законодавства трьох держав щодо перевезення ядерних матеріалів, а також відповідні директиви Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)", - зазначає "Росатом".

Угода розрахована на тривалу перспективу з урахуванням довгострокових контрактів російських і словацьких компаній.