З токсичним отруєнням госпіталізовано 24 учні

Вчора о 10.49 у Дніпродзержинську Дніпропетровської області у ліцеї учень розпилив невідому хімічну речовину.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, через загрозу отруєння зі школи евакуйовано 1 тис. 68 осіб.

З попереднім діагнозом “токсичне отруєння” госпіталізовано 24 учня, з них 2 учениці (1994 р.н.) - до реанімаційного відділення міської лікарні швидкої допомоги.

Станом на 19.30 п’ятниці за результатами обстеження попередній діагноз не підтвердився. Після проведення профілактично-лікувальних заходів всі учні у задовільному стані виписані з лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Дніпропетровській області.