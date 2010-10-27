Бойко сподівається на підписання угоди з Росією про транзит нафти

Україна сподівається, що угоду з Росією про транзит нафти буде підписано протягом місяця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО заявив сьогодні журналістам.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день обговорюється питання про транзит 25 млн. тонн на рік, і угода буде розрахована на 5 років.

"Ми розмовляємо з партнерами про те, щоб збільшити транзит до 25 мільйонів тонн і укласти угоду на п`ять років", - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Україна наприкінці 2009 року досягли домовленості за умовами транзиту нафти через українську територію до Європи в 2010 році, згідно з якою ставку транзиту було підвищено на 30% порівняно з поточним роком, а обсяг транспортування по нафтопроводу "Дружба" було вирішено залишити на рівні 2009 року - 15 млн. тонн.

29 червня ц.р. міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО після участі в зустрічі прем`єр-міністрів України і РФ Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА заявив, що Україна і Росія «близькі до підписання угоди щодо транзиту нафти, в якому будуть вказані й обсяги, й умови, що повністю відповідають нашим національним інтересам».

26 жовтня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна і Росія найближчим часом підпишуть договір про транзит нафти.