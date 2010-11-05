КРУ виявило фінансові порушення в «Українській столиці» майже на 2 млн

За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Київської міської ради «Редакція газети "Українська столиця"» Контрольно-ревізійне управління в місті Києві виявило порушень на загальну суму 1,9 млн гривень, повідомляє прес-служба столичного КРУ.

Ревізія проводилася за робочий період з 1 листопада 2007 по 1 серпня 2010 року.

Зокрема, ревізори з`ясували, що редакція у порушення законодавства виступила співзасновником газети «Українська столиця. МЕТРО», на видання якої незаконно витратила 1,5 млн гривень.

Окрім цього, згідно з наказами за підписом в. о. головного редактора проводилось преміювання керівників редакції без відповідного рішення органу вищого рівня. «Як наслідок, за період з 1 листопада 2007 по 1 січня 2010 зайво витрачено 173,76 тис. гривень», - зазначає КРУ.

Також редакція газети укладала угоди з фізичними особами на підготовку публікацій до газети «Українська столиця» у той час, коли вона не випускалася. «Така ситуація призвела до безпідставного витрачання із загального фонду бюджету міста Києва 76,26 тис. грн за період з 1 серпня 2008 по 1 травня 2010 року», - йдеться у прес-релізі.

КРУ виявило, що підприємство надавало послуги з розміщення реклами на безоплатній основі та без укладання договорів з рекламодавцями, що призвело до заниження валових доходів на 15,86 тис. гривень.

Також встановлено, що працівникам підприємства, які не є журналістами, нараховано 53,66 тис. грн. надбавок за творчі досягнення у праці. Поряд із цим, працівникам підприємства виплачувалась «персональна надбавка» на суму 13,76 тис. грн, вид якої не передбачено умовами колективного договору.

«За результатами діяльності ІІ кварталу 2010 року підприємство не перерахувало 70 тис. грн до загального фонду місцевого бюджету належної частки від отриманого прибутку. За порушення бюджетного законодавства на в. о. головного редактора складено протокол за ст.164-12 КУпАП, за порушення у веденні бухгалтерського обліку за ст. 164-2 КУпАП складено два протоколи про адміністративне правопорушення», - повідомляє КРУ.

Матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства направлені для розгляду та прийняття відповідного рішення до управління Служби безпеки України у місті Києві.

Нагадаємо, що випуск тижневика «Українська столиця» було тимчасово призупинено.

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