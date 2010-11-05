Помер голова селищної ради, який перемагав на виборах

Чинний голова селища Гвардійське Сімферопольського району Федір Поляков, який повторно перемагав на виборах голови селищної ради, сьогодні помер.

Про це УНІАН повідомив член Сімферопольської районної виборчої комісії.

«Висуванець Партії регіонів, який лідирував на виборах у селищі, Федір Поляков сьогодні помер», - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши подробиць.

У Гвардійському мають відбутися перевибори голови селищної ради.

Як повідомляє сайт селища, Ф.Поляков народився у 1950 році. З 2006 року він - голова селища.