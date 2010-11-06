У Тернополі розпочалася акція «Вишита Україна»

У Тернополі сьогодні розпочалася акція «Вишита Україна».

Як повідомив кореспонденту УНІАН Любомир ШИМКІВ, голова Тернопільської організації «Пласт», яка організовує захід, під час акції біля пам’ятника Івану Франку в центрі міста пластуни розгорнуть 16 двометрових банерів із зображеннями людей в традиційних українських строях. На місці облич персонажів прорізані отвори, щоб будь-хто зміг сфотографуватись на згадку у вишиванці будь-якого етнографічного регіону.

Захід пластуни поводять для ознайомлення жителів міста з українськими традиційними строями різних етнографічних груп та об’єднання тернополян навколо української культури.

«В ілюстраціях використані фото із зображеннями вишиванок 14 етнографічних регіонів України кінця 19 ст. Ще 2 стенди представляють однострій сучасного пластуна і пластунки», – зазначив Л.ШИМКІВ.

Усі ілюстрації, за його словами, містять інформацію про те, з якої області походить вишиванка.

«Після Тернополя ці зображення поїдуть в інші обласні центри та міста України, де діють осередки «Пласту». Ми сподіваємось долучити до проекту якомога більше людей у всіх куточках України, щоб показати їм їхню історію через вишиванку, адже вона об’єднує всіх українців», - додав Л.ШИМКІВ.

Розпочалася акція сьогодні о 12-й год. і триватиме два дні.