Неповнолітні побили чоловіка і кинули помирати біля дитсадка

16:58, 07 листопада 2010
Суспільство
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У потерпілого було зламано 15 ребер

У Рівненській міськвідділ міліції надійшло повідомлення, що у дворах будинків поблизу дитячого садка на вул. Макарова знайдено труп невідомого чоловіка.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами заступника начальника управління карного розшуку УМВС України в Рівненській області Тараса САБАНЮКА, у результаті проведених оперативно-розшукових заходів було, зокрема, встановлено, що тілесні ушкодження, внаслідок чого настала смерть, завдали троє неповнолітніх віком від 15 до 17 років, які мешкають по вулицях Князя Острозького і Макарова. На даний час їх затримано.

А загиблим виявився 39-річний рівнянин Михайло, який жив в одному будинку із вбивцями. Чоловік працював вантажником на ринку.

Свідки розповідають, що до загиблого ці хлопці й раніше чіплялися. Він вживав спиртні напої. Конфліктна ситуація розгорілася в дворі під під’їздом, після чого підлітки відтягнули потерпілого ближче до дитячого садка.

За словами експерта, в потерпілого було зламано 15 ребер.

Очевидці жорстокого знущання бачили, як один з хлопців розганявся та вискакував на жертву. Коли потерпілого був вже непритомним, його молодики залишили лежати на землі. Лише наступного дня його побачили перехожі.

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