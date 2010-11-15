Чоловіки дедалі частіше зазнають побутового насильства

Згідно з останніми дослідженнями, не тільки жінки, а й чоловіки зазнають побутового насильству, повідомляє Deutsche Welle. Причому, за словами експерта Петера Дьоге, насильство, спрямоване проти жінок або чоловіків істотно відрізняється.

"Якщо чоловіки частіше вдаються до фізичного насильства, то жінки - до вербального", - зазначив експерт.

Як зазначає інтернет-портал газети Die Welt, згідно з результатами опитування, 30 відсотків жінок і 34 відсотки чоловіків у Німеччині схильні до застосування насильницьких дій. Як виявили результати дослідження, дедалі частіше жертвами стають чоловіки. Зокрема, 45 відсотків респондентів чоловічої статі зізналися в тому, що вже піддавалися насильству. Натомість відповідна кількість жінок склала 40 відсотків. Зазвичай, насильницькі дії застосовуються в побуті.

32 відсотки опитаних німкень, схильних до насильства, визнали, що минулого року когось або образили, або принизили, або облаяли. Відповідна кількість чоловіків склала 22 відсотки. Близько 11 відсотків німців чоловічої статі заявили, що вони брали участь у бійках та побиттях або загрожували зброєю. Серед жінок така кількість становить 5 відсотків.

У опитуванні, проведеному на замовлення добродійної організації протестантських церков у ФРН (Diakonisches Werk der EKD), взяли участь 1470 чоловіків і 970 жінок.