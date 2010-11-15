Виборці в Аризоні підтримали закон про використання марихуани

Виборці американського штату Аризона схвалили законопроект, згідно з яким дозволяється використання марихуани в медичних цілях. За попередніми результатами проведеного голосування, на підтримку легалізації марихуани висловилася 841 тис. 326 осіб, а проти - 837 тис. 005 осіб. Всього в голосуванні брали участь близько 1,7 млн. виборців, передає Associated Press.

Щоправда, перемога з мінімальною перевагою в 4 тисячі голосів стала можливою завдяки округу Піма, де прихильників закону виявилося на 43 тисячі більше. У 12 з 15 округів штату саме навпаки - супротивники марихуани перебувають в більшості.

Наразі використання марихуани в медичних цілях законодавчо дозволене в 13 американських штатах і окрузі Колумбія (м. Вашингтон), повідомляє РосБізнесКонсалтинг.