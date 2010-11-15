Біля парламенту зберуться близько 50 тисяч людей

З огляду на запланований Верховною Радою на 16 листопада розгляд проекту Податкового кодексу в другому читанні до Києва з усіх областей України вже з ранку 15 листопада з`їжджаються незадоволені цим проектом. За прогнозами організаторів пікетів, перед парламентом збереться близько 50 тисяч підприємців, пише газета “Сегодня”.

Щоб не ризикувати розбірками з ДАІ і тим, що їх автобуси зупинять і не пропустять, підприємці Чернігова відмовилися їхати до Києва автобусами. "Усі перевізники попереджені, що їх можуть зупинити і не пустити в столицю. Тому наші люди з 23 вересня на маршрутах і електричках "партизанськими стежками" пробираються до Києва", - розповідає голова організації Чернігівська профспілка підприємців Олена Варнакова.

На минулий мітинг проти ухвалення Податкового кодексу, який проходив 21 жовтня, в столицю з Чернігова приїхали близько 800 осіб. "Нині нам буде сором і ганьба, якщо привеземо до Києва менше 2 тисяч підприємців", - заявила Варнакова.

Напередодні в різних кінцях Чернігова організатори руху провели четверо зборів з торговельними центрами і з двома найбільшими ринками. В результаті було ухвалено, що 16 числа всі ці об`єкти і ще багато інших точок будуть закриті. Підприємці не вийдуть на свої робочі місця, а вирушать до Києва. Ті, хто не може їхати в столицю - залишаться мітингувати в Чернігові під облдержадміністрацією.

Учасники акції протесту заявили, що їх вимоги на сьогодні змінилися. Якщо раніше вони сподівалися на можливість компромісу при ухваленні Кодексу, то тепер розуміють, що влада всі пропозиції бізнесу відмітає.

Тому учасники протесту вимагають відкласти ухвалення цього варіанту Податкового кодексу до того часу, поки не буде розроблений новий його варіант, але вже за участю підприємців.