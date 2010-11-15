Підозрюваний у вбивстві п'яти осіб зізнався у скоєнні злочину

У Керчі підозрюваний у вбивстві п`яти осіб зізнався у скоєнні цього злочину.

Як передає Керченський міський портал, 50-річний чоловік, затриманий за гарячими слідами 11 листопада, зізнався у скоєнні злочину.

За словами заступника начальника Керченського УВС Анатолія НІСТРЯНА, підозрюваний повідомив, що убив сусідів з помсти, оскільки вони взяли у нього гроші на спиртні напої, але не запросили на спільне розпивання.

Розслідування злочину ведуть слідчі кримського управління МВС. На даний час чоловік, затриманий за вбивство, знаходиться в слідчому ізоляторі Керчі.

Як повідомляв УНІАН. п`ятеро осіб, четверо дорослих і дитина, 11 листопади були знайдені мертвими у гуртожитку в Керчі.