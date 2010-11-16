Безробітний зарубав двох односельців, щоб розплатитися з боргами

Правоохоронці розкрили за гарячими слідами подвійне вбивство в селі Борисівка Татарбунарського району Одеської області: затримано 24-річного непрацюючого Віталія М., який заволодів заощадженнями своїх жертв – близько 3 тис. дол.

Про це сьогодні повідомили УНІАН в ЦГЗ УМВС України в області, уточнивши, що «затриманий зізнався: зарубав односельців, щоб розплатитися зі своїми боргами».

Знайшов жертв злочину - 51-річного господаря будинку і його 82-річну матір - один з сусідів, який і подзвонив до міліції. Прибулі оперативники знайшли в сусідньому дворі і третю жертву злочинця – 77-річна жінка з рубаною раною голови перебуває в реанімаційному відділенні Татарбунарської райлікарні.

Порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство двох і більш людей), якою передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років до довічного терміну.