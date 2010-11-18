МЗС не радить українцям їхати в Домініканську Республіку
10:36, 18 листопада 2010Суспільство
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До кінця цього року
МЗС України рекомендує туристам утриматися від відвідання Домініканської Республіки до кінця цього року у зв’язку з тим, що у цій країні був зареєстрований випадок захворювання на холеру.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.
За інформацією Посольства України у Республіці Куба, 16 листопада був зареєстрований перший випадок захворювання на холеру у Домініканській Республіці.
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