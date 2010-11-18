Міліція шукає порно в телефонах у школярів
23:47, 18 листопада 2010Суспільство
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Повідомлення з Закарпаття
На Закарпатті правоохоронці перевіряють вміст інформації в мобільних телефонах учнів середніх шкіл, шукаючи там порнографічні ролики.
За їх інформацією, днями співробітники кримінальної міліції у справах дітей, відпрацьовуючи навчальні заклади міста Хуст виявили в мобільному телефоні 12-річного учня однієї з шкіл міста відеоролик порнографічного характеру, повідомляє Zaxid.net.
Зі слів самого школяра, це «кіно» йому скинув через Bluetooth інший школяр, на два роки старший. Мобільний телефон вилучено і передано на дослідження до експертно-криміналістичного центру при УМВС.
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