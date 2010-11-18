Міліція шукає порно в телефонах у школярів

На Закарпатті правоохоронці перевіряють вміст інформації в мобільних телефонах учнів середніх шкіл, шукаючи там порнографічні ролики.

За їх інформацією, днями співробітники кримінальної міліції у справах дітей, відпрацьовуючи навчальні заклади міста Хуст виявили в мобільному телефоні 12-річного учня однієї з шкіл міста відеоролик порнографічного характеру, повідомляє Zaxid.net.

Зі слів самого школяра, це «кіно» йому скинув через Bluetooth інший школяр, на два роки старший. Мобільний телефон вилучено і передано на дослідження до експертно-криміналістичного центру при УМВС.