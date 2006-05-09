У Донецьку - мітинг, концерт і парашутний десант

У Донецьку, в парку Ленінського комсомолу, біля меморіалу "Твоїм визволителям, Донбас", пройшов багатотисячний мітинг, присвячений 61-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнє святкування Дня Перемоги в Донецьку розпочалося о 10 годині урочистою ходою ветеранів війни, городян і жителів області до меморіалу. У мітингу біля Вічного вогню взяли участь керівництво Донецька і області.

До програми мітингу ввійшла також театралізована вистава, і висадка парашутистів біля меморіалу.

Святковому настрою донеччан не завадила похмура і холодна погода (у Донецьку - лише 12 градусів тепла).

Крім того, на ветеранів чекає сьогодні святкова концертна програма, яка з 16 до 21 години пройде на головній площі Донецька.