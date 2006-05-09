На Харківщині проходять святкові заходи, присвячені 61-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, в лісопарку, на Меморіалі Слави відбулося урочисте покладення квітів до могили Невідомого солдата. Пам`ять воїнів Великої Вітчизняної вшанували керівники області, представники ветеранських і громадських організацій, харків`яни. Після покладення квітів прозвучав салют зі стрілецької зброї і був відслужений молебень на честь полеглих героїв.

Перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ та заступник голови обласної ради Марина ВИШНЕВСЬКА поклали квіти до Меморіалу в Дробицькому Яру та Меморіалу “Висота маршала Конєва” в селі Солоницівка Дергачівського району.

Виступаючи на Меморіалі “Висота маршала Конєва”, В.БАБАЄВ закликав співгромадян “ніколи не забувати того, якою величезною ціною далася нашому народу перемога над фашизмом”.

За повідомленням прес-служби, на Майдані Свободи в центрі Харкова відбулася театралізована вистава “Перемогу святкує народ”. Увечері в Українському культурному центрі пройде святковий концерт “Музичне вітання ветеранам, а на Майдані Свободи відбудеться театралізована вистава “Салют, Перемого!”.