Кому виборці довіряють свої інтереси

32 кандидати у депутати місцевих рад Тернопільської області мали судимості, повідомив журналістам начальник обласного управління внутрішніх справ Василь ПІСНИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, „ми здійснювали перевірки за запитами виборчих комісій, також до нас зверталися і деякі партії, щоб перевірити чистоту своїх рядів”.

Як сказав В.ПІСНИЙ, кандидати, які мали судимості, входять до списків різних політичних сил. Він зауважив, що закон не забороняє громадянам, у яких погашена судимість, брати участь у виборчих перегонах. „Тут ідеться радше не про право, а про мораль: чи може людина, яка колись вчинила злочин, здійснювати представництво інтересів громади?”, – сказав В.ПІСНИЙ.

На його думку, стосовно людей, які бажають обійняти публічні посади, закон мав би знімати „біографічні завіси”, щоб виборці орієнтувалися, кому вони довіряють свої інтереси.